Polski talent trafi do Interu Mediolan! [NASZ NEWS]

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Nazwa działa na wyobraźnię

Kto nie chciałby zagrać w Interze Mediolan? Finalista Ligi Mistrzów rozbudza wyobraźnię wielu młodych piłkarzy, ale niewielu ma okazję dołączyć do tak wielkiego klubu.

Jeśli chodzi o Polaków, to do tej pory tylko dwóch naszych zawodników trafiło do seniorskiej drużyny tego klubu. To Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Było też kilku Polaków w młodzieżowych drużynach tego klubu. Z informacji goal.pl wynik natomiast, że barwy Interu przywdzieje już niedługo utalentowany polski piłkarz.

Był Znicz, Legia, Polonia, czas na Inter

Dotarły do nas wieści, że nowym piłkarzem Interu Mediolan zostanie Patryk Mackiewicz. To 16-letni środkowy obrońca Polonii Warszawa. Gracz “Czarnych Koszul” jest reprezentantem Polski do lat 17, w tej kadrze rozegrał dwa spotkania. Jest wychowankiem Znicza Pruszków, z którego przeniósł się najpierw do Legii Warszawa, a następnie do Polonii.

Mackiewicz to rosły obrońca, liczy już 192 cm wzrostu. Jest lewonożny, co, jak wiadomo, zawsze jest w cenie. Jego kontrakt z Polonią wygasa 30 czerwca. Z naszych informacji wynika, że po upływie umowy przeniesie się właśnie do Interu.

Oczywiście, przygodę z włoskim gigantem zacznie od drużyn młodzieżowych, ale sam fakt pozyskania go przez Inter świadczy o tym, że możemy mieć do czynienia z dużym talentem, którego rozwój warto obserwować.