70 milionów euro za Gakpo! Tottenham ruszy po piłkarza Liverpoolu
Tottenham Hotspur nie zamierza oszczędzać podczas letniego okienka transferowego. Priorytetem zespołu Roberto De Zerbiego jest sprowadzenie Cody’ego Gakpo. Koguty są w tej sprawie zdeterminowane, co potwierdza serwis „CaughtOffside”. Wkrótce na stole Liverpoolu pojawi się oficjalna oferta, która będzie wynosiła aż 70 milionów euro.
Cody Gakpo od długich tygodni jest łączony z Tottenhamem Hotspur. Londyńczycy bacznie obserwowali reprezentanta Holandii i wyrobili sobie o nim pozytywną ocenę. Sam zawodnik nie ma zamiaru zostawać w Liverpoolu. Chce spróbować swoich sił w innym zespole, więc Koguty zapewne będą jego kolejnym przystankiem w karierze.
Na ten moment nie znamy stanowiska Liverpoolu. The Reds jednak z pewnością rozważą taką ofertę transferową, ponieważ dzisiejsza wartość rynkowa Cody’ego Gakpo jest zapewne niższa. Holender ma za sobą przeciętne miesiące, po których wydawało się, że władze z Anfield Road nie będą mogli liczyć na spory zarobek. Tottenham Hotspur jednak są bardzo zdeterminowani, aby pozyskać Holendra.
W poprzednim sezonie Cody Gakpo rozegrał 52 spotkania w koszulce Liverpoolu. Holender zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.