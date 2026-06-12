DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

70 milionów euro za Gakpo! Tottenham ruszy po piłkarza Liverpoolu

Tottenham Hotspur nie zamierza oszczędzać podczas letniego okienka transferowego. Priorytetem zespołu Roberto De Zerbiego jest sprowadzenie Cody’ego Gakpo. Koguty są w tej sprawie zdeterminowane, co potwierdza serwis „CaughtOffside”. Wkrótce na stole Liverpoolu pojawi się oficjalna oferta, która będzie wynosiła aż 70 milionów euro.

Cody Gakpo od długich tygodni jest łączony z Tottenhamem Hotspur. Londyńczycy bacznie obserwowali reprezentanta Holandii i wyrobili sobie o nim pozytywną ocenę. Sam zawodnik nie ma zamiaru zostawać w Liverpoolu. Chce spróbować swoich sił w innym zespole, więc Koguty zapewne będą jego kolejnym przystankiem w karierze.

Na ten moment nie znamy stanowiska Liverpoolu. The Reds jednak z pewnością rozważą taką ofertę transferową, ponieważ dzisiejsza wartość rynkowa Cody’ego Gakpo jest zapewne niższa. Holender ma za sobą przeciętne miesiące, po których wydawało się, że władze z Anfield Road nie będą mogli liczyć na spory zarobek. Tottenham Hotspur jednak są bardzo zdeterminowani, aby pozyskać Holendra.

W poprzednim sezonie Cody Gakpo rozegrał 52 spotkania w koszulce Liverpoolu. Holender zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.