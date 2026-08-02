Koopmeiners zaliczy miękkie lądowanie? Może trafić do Premier League

18:39, 2. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Calciomercato.it

Teun Koopmeiners może wylądować w Premier League. 28-letni pomocnik wzbudził bowiem zainteresowanie Manchesteru United oraz Aston Villi - donosi strona Calciomercato.it.

Teun Koopmeiners
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BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Manchester United i Aston Villa interesują się Teunem Koopmeinersem

Teun Koopmeiners nie do końca spełnił oczekiwania w Juventusie, który wiązał z nim ogromne nadzieje. 27-letni pomocnik może opuścić ekipę Starej Damy jeszcze podczas trwającego letniego okienka transferowego. Turyński gigant jest gotowy rozważyć jego sprzedaż, ponieważ trener Luciano Spalletti wyżej ceni innych zawodników występujących w środku pola.

Jak poinformowała strona „Calciomercato.it”, Koopmeiners może jednak liczyć na szybkie znalezienie nowego zespołu i bardzo miękkie lądowanie. Reprezentant Holandii wzbudził bowiem zainteresowanie Manchesteru United oraz Aston Villi.

Oba angielskie kluby chcą zwiększyć rywalizację w linii pomocy i uważnie monitorują sytuację wychowanka Alkmaaru, który wciąż cieszy się uznaniem na rynku transferowym. Zdaniem wspomnianego portalu w grę wchodzi wypożyczenie z opcją lub obowiązkiem wykupu za 30 milionów euro.

Defensywny pomocnik reprezentuje Juventus od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Allianz Stadium z Atalanty Bergamo za niespełna 60 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 45 spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Jego kontrakt z włoskim potentatem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a według serwisu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa Holendra wynosi 15 milionów euro.

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