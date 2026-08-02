PSG chce reprezentanta Indonezji. Sensacyjne doniesienia

Paris Saint-Germain szuka kolejnych wzmocnień do linii obrony. Według najnowszych doniesień na liście życzeń francuskiego giganta znalazł się Jay Idzes, który w ostatnim sezonie był jednym z filarów defensywy Sassuolo.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Idzes na celowniku PSG

Jak informuje „TuttoMercatoWeb” powołując się na indonezyjskie media, Paris Saint-Germain monitoruje sytuację Jaya Idzesa. Na razie nie ma jednak mowy o rozpoczęciu negocjacji, a cała sprawa znajduje się na etapie zainteresowania.

Według źródła na decyzję mistrzów Francji może wpływać nie tylko postawa 26-letniego stopera na boisku, ale również jego ogromna popularność w Indonezji. Idzes jest kapitanem reprezentacji tego kraju i uchodzi za największą gwiazdę tamtejszej piłki, co miałoby dodatkowo zwiększać jego atrakcyjność z marketingowego punktu widzenia.

Obrońca trafił do Włoch w 2023 roku, gdy zasilił Venezię. Już w pierwszym sezonie wywalczył z klubem awans do Serie A, a rok później przeniósł się do Sassuolo. W nowych barwach szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie i rozegrał 35 spotkań ligowych od pierwszej minuty, będąc jednym z najważniejszych zawodników drużyny.

Ewentualny transfer do Paris Saint-Germain byłby największym krokiem w dotychczasowej karierze Idzesa. Na razie do tych informacji należy jednak podchodzić z dużą ostrożnością. Doniesienia pochodzą wyłącznie z indonezyjskich mediów i nie zostały potwierdzone ani przez francuski klub, ani przez Sassuolo. Nawet autorzy publikacji zaznaczają, że na obecnym etapie nie jest to jeszcze zaawansowana operacja transferowa.