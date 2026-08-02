Noa Lang jest o krok od zakończenia współpracy z SSC Napoli. Holenderski zawodnik może wrócić na stare śmieci, ponieważ znajduje się na radarze Ajaxu Amsterdam - przekazuje Ekrem Konur.

Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Noa Lang

Ajax Amsterdam zainteresowany Noa Langiem

Noa Lang może tego lata zmienić klub i definitywnie zakończyć swoją przygodę z SSC Napoli. Holender nie zdołał na dłużej zadomowić się we włoskim zespole, dlatego możliwe jest jego rozstanie z ekipą z południa kraju. Jak przekazuje Ekrem Konur, sytuację skrzydłowego uważnie obserwuje Ajax Amsterdam, który rozważa jego ponowne sprowadzenie.

Ajax Amsterdam poszukuje wzmocnienia ofensywy po odejściu lub możliwej zmianie sytuacji Mikę Godtsa. Noa Lang miałby być jednym z kandydatów do zastąpienia młodego skrzydłowego, a jego atutem jest bardzo dobra znajomość holenderskiego futbolu. 27-latek w przeszłości reprezentował barwy Ajaxu, zanim przeniósł się do Club Brugge, gdzie zyskał rozgłos na europejskiej scenie.

Nie tylko Ajax Amsterdam wykazuje zainteresowanie reprezentantem Holandii. Według najnowszych informacj,i sytuację Noa Langa monitorują również AS Roma, Club Brugge oraz Fiorentina. Na ten moment nie wiadomo, gdzie ostatecznie trafi zawodnik, ale wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z SSC Napoli dobiega końca.

W zeszłym sezonie Noa Lang był wypożyczony do Galatasaray. Holender w barwach tureckiego zespołu rozegrał łącznie 19 spotkań. Udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.