AS Roma wzmocniła linię obrony. Nowy piłkarz zaprezentowany

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Oficjalnie: Konstantinos Koulierakis dołączył do Romy

AS Roma poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Konstantinosa Koulierakisa z Wolfsburga. 22-letni środkowy obrońca pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał z nowym klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Kwota opisywanej transakcji wyniosła 16,5 miliona euro.

Rzymski klub znacząco wzmocnił tym samym pozycję stopera przed startem nowego sezonu. Trener ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – od dłuższego czasu zabiegał o zwiększenie jakości w formacji defensywnej i jego oczekiwania zostały spełnione. Wszystko wskazuje na to, że Konstantinos Koulierakis od początku będzie odgrywał ważną rolę w zespole Wilków i stanie się jednym z filarów linii obrony.

22-krotny reprezentant Grecji występował w wyżej wspomnianym Wolfsburgu od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z PAOK-u Saloniki za niespełna 13 milionów euro. Po spadku niemieckiej drużyny do 2. Bundesligi zdecydował się jednak na zmianę otoczenia i przenosiny do Serie A. Koulierakis w poprzedniej kampanii rozegrał 33 mecze, zdobył cztery bramki oraz zanotował jedną asystę.