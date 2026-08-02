Nicolas Jackson zaoferował się znanemu klubowi. Ma odejść z Chelsea

Nicolas Jackson znajduje się na wylocie z Chelsea. Jak poinformował Yagiz Sabuncuoglu, agenci senegalskiego napastnika zaoferowali go Fenerbahce Stambuł.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Fenerbahce Stambuł zakontraktuje Nicolasa Jacksona?

Nicolas Jackson najprawdopodobniej opuści Chelsea podczas trwającego letniego okienka transferowego. 25-letni napastnik poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, jednak niemiecki klub ostatecznie nie zdecydował się na definitywny wykup snajpera. Po powrocie na Stamford Bridge senegalski atakujący nie znajduje się w planach londyńskiego giganta, dlatego jego odejście wydaje się przesądzone.

Jak poinformował turecki dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu, Jackson może kontynuować swoją karierę w Super Lig. Agenci zawodnika zaoferowali go Fenerbahce Stambuł, które rozważy możliwość przeprowadzenia transferu, jeśli tamtejszym działaczom uda się spełnić wymagania finansowe. Przedstawiciele piłkarza skontaktowali się również z Galatasaray oraz Besiktasem, sondując zainteresowanie pozostałych tureckich potentatów.

Jackson, którego wcześniej łączono też z Aston Villą, trafił do Chelsea w lipcu 2023 roku z Villarrealu za około 37 milionów euro. W barwach ekipy The Blues rozegrał dotychczas 81 spotkań, zdobył 30 bramek i zanotował 12 asyst. Z czasem stracił jednak miejsce w podstawowym składzie, czego konsekwencją było wypożyczenie do Bayernu Monachium. Jego kontrakt z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2033 roku.