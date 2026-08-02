Juventus długo szukał nowego napastnika, ale wreszcie udało im się sprowadzić zawodnika. W niedzielę Stara Dama potwierdziła przyjście Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain. Francuz w przeszłości występował już w drużynie Bianconerich.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Oficjalnie: Randal Kolo Muani wzmocnił Juventus

W niedzielę Juventus oficjalnie ogłosił pozyskanie Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain. Francuski napastnik wraca do Turynu po wcześniejszym pobycie w klubie i tym razem związał się ze Starą Damą na dłużej. Bianconeri liczą, że 26-latek ponownie stanie się jednym z liderów ofensywy i pomoże drużynie w walce o najważniejsze cele.

Juventus zapłaci Paris Saint-Germain aż 38 milionów euro kwoty podstawowej oraz kolejne 10 milionów euro w formie bonusów. Randal Kolo Muani podpisał z włoskim klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Na jego mocy będzie zarabiał około pięciu milionów euro za sezon, nie licząc dodatkowych premii.

Transfer Randala Kolo Muaniego kończy wielotygodniowe poszukiwania nowego środkowego napastnika przez Juventus. Francuz był jednym z priorytetów władz klubu, a jego wcześniejsze występy w Turynie sprawiły, że doskonale zna realia zespołu. W Starej Damie wierzą, że będzie w stanie szybko wrócić do wysokiej formy i ponownie stać się ważnym ogniwem drużyny.

Randal Kolo Muani doskonale prezentował się w Juventusie, w którym rozegrał 22 spotkania. Francuz strzelił 10 goli, a także zaliczył trzy asysty.