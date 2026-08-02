Paris Saint-Germain złożyło ofertę za cenionego bramkarza

Zion Suzuki jest rozchwytywany na rynku transferowym. Jak dowiedział się Fabrizio Romano, PSG właśnie złożyło propozycję za bramkarza Parmy Calcio.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Zion Suzuki coraz bliżej PSG

Paris Saint-Germain pracuje nad wzmocnieniem pozycji bramkarza przed startem nowego sezonu. Obecnie Luis Enrique ma do dyspozycji Matveya Safonova oraz Lucasa Chevaliera, jednak hiszpański szkoleniowiec chciałby sprowadzić golkipera światowej klasy, który zwiększy rywalizację o miejsce w podstawowym składzie i podniesie jakość między słupkami.

Wiele wskazuje na to, że nowym bramkarzem PSG zostanie Zion Suzuki. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, francuski gigant złożył pierwszą oficjalną ofertę za golkipera Parmy Calcio. Propozycja triumfatora Ligi Mistrzów opiewa na 33 miliony euro. Na razie nie wiadomo, jak odpowiedzą władze włoskiego klubu, a sytuację 28-krotnego reprezentanta Japonii uważnie monitoruje również Juventus.

Suzuki reprezentuje Parmę od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z VV Sint-Truiden za około osiem milionów euro. W dalszej przeszłości był także łączony z Interem Mediolan, Arsenalem oraz Chelsea. 23-letni zawodnik w poprzedniej kampanii rozegrał 22 mecze, stracił 30 bramek i zachował 6 czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa młodzieńca wynosi mniej więcej 30 milionów euro.