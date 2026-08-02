Endrick może opuścić Real Madryt. Wielka marka planuje go wypożyczyć

Endrick nie może być pewny regularnej gry w Realu Madryt. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, brazylijskiego napastnika kusi AS Roma, która chce go wypożyczyć.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Endrick

AS Roma marzy o sprowadzeniu Endricka

Endrick może opuścić Real Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego. Królewscy sprowadzili już Carlosa Espiego, a w najbliższym czasie do zespołu Królewskich ma dołączyć również Yan Diomande. W efekcie rywalizacja w ofensywie ekipy Los Blancos będzie jeszcze większa, co może sprawić, że młody Brazylijczyk będzie miał niewiele okazji do regularnej gry.

20-letni napastnik drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon i niewykluczone, że ponownie tymczasowo opuści Santiago Bernabeu. Jak informuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, tym razem jego kierunkiem może być AS Roma, która podejmuje duży wysiłek, aby sprowadzić do siebie zdolnego atakującego.

Trener ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – wysoko ceni umiejętności Brazylijczyka. Rzymski klub rozważa wypożyczenie z opcją wykupu, co mogłoby być dobrym rozwiązaniem dla wszystkich zainteresowanych stron opisywanej transakcji.

Dotychczasowy pobyt Endricka w Realu Madryt nie należał do najłatwiejszych. Młody snajper najczęściej pełnił rolę rezerwowego i miał ograniczone możliwości zaprezentowania swojego potencjału. Królewscy zapłacili za niego około 50 milionów euro, sprowadzając go z Palmeiras w 2024 roku. Mimo wszystko 21-krotny reprezentant Brazylii wciąż uchodzi za jeden z największych talentów światowego futbolu.