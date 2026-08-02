Fenerbahce wraca po Calhanoglu. Są pierwsze rozmowy z Interem

Hakan Calhanoglu ponownie znalazł się na celowniku Fenerbahce. Według tureckich mediów doszło już do pierwszego kontaktu między klubami, a w Stambule rośnie przekonanie, że transfer reprezentanta Turcji jest możliwy.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Inter oczekuje więcej niż chce zapłacić Fenerbahce

Jak informuje turecki „FotoMac”, przedstawiciele Fenerbahce wykorzystali swoją wizytę w Mediolanie, związaną z rozmowami dotyczącymi Rafaela Leao, aby poruszyć również temat Hakana Calhanoglu. Dyrektor sportowy Cihan Kamer miał odbyć wstępne rozmowy z Interem na temat ewentualnego transferu pomocnika.

Według tych doniesień Mediolańczycy dali do zrozumienia, że są gotowi rozważyć sprzedaż zawodnika, jeśli na stole pojawi się oferta wynosząca około 20 milionów euro. Problem w tym, że Fenerbahce nie zamierza na razie przekraczać granicy 15 milionów euro.

Tureckie media twierdzą również, że sam Calhanoglu jest otwarty na powrót do ojczyzny. „FotoMac” przekazuje, że pomocnik miał wyznać prezesowi Fenerbahce Azizowi Yildirimowi, iż chciałby występować w barwach klubu ze Stambułu. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez żadną ze stron.

Calhanoglu ma ważny kontrakt z Interem do 30 czerwca 2027 roku. W poprzednim sezonie odegrał ważną rolę w drużynie Cristiana Chivu, pomagając jej sięgnąć po mistrzostwo Włoch i Puchar Włoch. Mimo to temat jego odejścia regularnie wraca, a według tureckich źródeł Fenerbahce zamierza w najbliższych dniach przygotować oficjalną ofertę za doświadczonego pomocnika.