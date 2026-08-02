Newcastle spróbuje przechytrzyć gigantów. Rywalizuje o pomocnika

20:51, 2. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Tyler Adams w ostatnich miesiącach był przymierzany do Chelsea, Liverpoolu oraz Manchesteru United. 27-letni pomocnik ostatecznie może jednak zakotwiczyć w Newcastle United - podaje Ekrem Konur.

Tyler Adams
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Tyler Adams

Tyler Adams może przejść do Newcastle United

Tyler Adams należy do grona najbardziej cenionych pomocników występujących w Premier League. 58-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym, przyciągając uwagę czołowych angielskich klubów. W ostatnich miesiącach zawodnik AFC Bournemouth był łączony między innymi z Chelsea, Liverpoolem oraz Manchesterem United.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, wszystkich wymienionych rywali może jednak ubiec Newcastle United. Włodarze z St James’ Park planują przebudowę środka pola, a Adams jest jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia tej formacji w ekipie Srok. Newcastle dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, dlatego przeprowadzenie takiego transferu wydaje się jak najbardziej realne.

58-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych występuje w Bournemouth od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się tam z Leeds United za niespełna 27 milionów euro. Wcześniej bronił także barw Lipska oraz New York Red Bulls. Adams w poprzedniej kampanii rozegrał 26 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 25 milionów euro.

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