Napoli zdecydowało w sprawie przyszłości Conte. Wszystko jasne

Antonio Conte w listopadzie był zagrożony zwolnieniem, a teraz ma otrzymać nowy kontrakt. Jak donosi Nicolo Schira ma to być nagroda za dobre wyniki. Jego umowa z Napoli wygasa w czerwcu 2027 roku.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte dostanie propozycję nowego kontraktu od Napoli

Antonio Conte uchodzi za specjalistę od wygrywania Serie A. Trener urodzony w Lecce łącznie aż pięć razy zdobywał Scudetto, co czyni go 3. szkoleniowcem z największą liczbą mistrzostw Włoch. Przed nim są tylko Giovanni Trapattoni (7) i Max Allegri (6). Ostatni raz wygrał ligę w sezonie 2024/2025, gdy razem z Napoli pokonał w walce o tytuł Inter Mediolan, mając o jeden punkt więcej niż Nerazzurri.

W bieżących rozgrywkach Napoli radzi sobie przyzwoicie, ale nie wybitnie, podobnie jak reszta czołówki. Neapolitańczycy często gubią punkty. Przed listopadową przerwą na kadrę zanotowali nawet serię trzech meczów z rzędu bez zwycięstwa. Wtedy pod Wezuwiuszem pojawiły się doniesienia, że Conte może zostać zwolniony. 56-latek zdołał poprawić wyniki, a teraz może dostać nagrodę.

Jak podaje Nicolo Schira wszystko wskazuje na to, że niebawem Napoli zaproponuje Conte nowy kontrakt. Aurelio De Laurentis jest przekonany, że trener jest kluczową postacią aktualnego projektu, dlatego chce przedłużyć z nim umowę i dać podwyżkę. Ma to zagwarantować ciągłość sukcesów. Oprócz zdobytego Scudetto ostatnio triumfowali w Superpucharze Włoch.

Conte pracuje z Napoli od lipca 2024 roku. W tym czasie prowadził zespół w 65 meczach, zdobywając średnio 2,02 punktu na mecz. Jego bilans to 41 zwycięstw, 12 remisów i 12 porażek. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku.