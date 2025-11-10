Conte zagrożony zwolnieniem! Pilne spotkanie w Napoli

fot. Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli zwolni Conte? Drużyna gra słabiej

Antonio Conte w poprzednim sezonie poprowadził Napoli do sensacyjnego mistrzostwa Włoch. Mimo wyraźnie słabszej kadry, udało się pokonać w bezpośredniej rywalizacji Inter Mediolan, Milan oraz Juventus. Tak wielki sukces nie przesądzał jednak o jego przyszłości w klubie, gdyż media spekulowały na temat potencjalnego rozstania. Conte oczekiwał od władz poważnych wzmocnień, tak aby z powodzeniem grać na kilku frontach. Ostatecznie strony się porozumiały, a latem do Napoli trafili między innymi Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund czy Sam Beukema.

Obecna kampania nie jest natomiast tak udana dla Napoli. W Serie A zajmuje czwarte miejsce, a dwa ostatnie mecze to remis z Como oraz porażka z Bologną. Słabo wygląda to również w Lidze Mistrzów, gdzie mistrzowie kraju wygrali tylko jedno z czterech rozegranych spotkań.

Postawa zespołu nie jest zadowalająca, dlatego w Napoli zorganizowano pilne spotkanie, które ma zadecydować o przyszłości Conte. Matteo Moretto ujawnia, że w grę wchodzi nawet zwolnienie, jeśli działacze uznają, że projekt zmierza w nieodpowiednim kierunku. Wkrótce kibice powinni poznać rezultat rozmów.

È previsto per queste ore un faccia a faccia tra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte.



Incontro per capire come e se andare avanti insieme.



Le parti analizzeranno nel dettaglio ogni aspetto di questo momento delicato. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 10, 2025

Conte słynie z tego, że na krótką metę jest znakomitą opcją, ale rzadko udaje mu się utrzymać wysoki poziom na dłużej. Napoli prowadzi od lipca 2024 roku, a wcześniej spędził 1,5 roku w Tottenhamie oraz dwa lata w Interze Mediolan.