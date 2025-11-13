Napoli straciło kolejną gwiazdę. Koszmarna kontuzja

Andre Frank Zambo Anguissa niespodziewanie otrzymał znacznie gorszą diagnozę, niż początkowo zakładano. Według doniesień "La Repubbliki" uraz miał być drobny, lecz Napoli potwierdziło poważne uszkodzenie mięśnia i wielotygodniową absencję.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Anguissa nie zagra do końca roku

Andre Frank Zambo Anguissa doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Kamerunu i szybko wrócił do Neapolu na badania. Początkowo „La Repubblica” informowała, że klub może odetchnąć. Według dziennika uraz miał być tylko niewielkim naciągnięciem i nie przewidywano dłuższej przerwy. Te raporty wprowadziły spore zamieszanie, bo kilka godzin później pojawił się komunikat, który zupełnie odmienił obraz sytuacji.

Napoli ogłosiło, że Anguissa ma poważną, wysokiego stopnia kontuzję mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. To uraz podobny do tych, z którymi zmagają się De Bruyne i Lukaku. W praktyce oznacza to miesiące leczenia i długą rehabilitację. Dla Azzurrich i dla Conte to ogromny cios, bo drużyna traci jednego z najważniejszych zawodników środka pola.

Anguissa kończy trzydzieści lat i od początku sezonu był jednym z filarów zespołu. W piętnastu meczach Serie A i Ligi Mistrzów zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. Jego dynamika, siła fizyczna i umiejętność przenoszenia gry były fundamentem planu taktycznego Conte. Długa absencja oznacza konieczność przestawienia środka pola i szukania nowych rozwiązań.

Napoli musi teraz poradzić sobie bez piłkarza, który wnosił równowagę i intensywność. Klub czeka szczegółowy plan leczenia, a dopiero po pierwszych tygodniach rehabilitacji będzie można określić wstępny termin powrotu. W tej chwili pewne jest jedno: Anguissa nie wróci szybko, a przed Conte długa i trudna reorganizacja zespołu.

