Zainteresowanie rośnie. Bernardo Silva celem kolejnego klubu

18:26, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Bernardo Silva po sezonie opuści Manchester City. Portugalski pomocnik jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Do walki o jego przyszłości włączyło się także Atletico Madryt - informuje Ekrem Konur.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva lada moment rozegra swoje ostatnie spotkanie w Manchesterze City. Pomocnik ogłosił już, że nie przedłuży wygasającej umowy i latem stanie się wolnym agentem. Sytuacja Portugalczyka jest obserwowana przez wiele klubów, ale o najnowszym zainteresowaniu informuje Ekrem Konur. Otóż gwiazdor The Citizens jest również na radarze Atletico Madryt.

Jakiś czas temu Bernardo Silva poważnie był  łączony z przeprowadzką do Hiszpanii. Ale nie do Atletico Madryt. Doświadczony Portugalczyk znajdował się na celowniku FC Barcelony. Mistrzowie La Ligi jednak zrezygnowały z zakontraktowania pomocnika i teraz w grze mamy Juventus oraz wspomnianych Los Colchoneros.

Wydaje się na ten moment, że jednak Atletico Madryt nie prowadzi w wyścigu o Bernardo Silvą. Obecnie reprezentantowi Portugalii jest najbliżej Juventusu, z którym już prowadził wstępne rozmowy. Czas jednak pokaże, w którym zespole będziemy w przyszłym sezonie mogli oglądać doświadczonego pomocnika.

Bernardo Silva w trwającej kampanii rozegrał 52 spotkania w koszulce Manchesteru City. 31-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia, a także pięć asyst.

