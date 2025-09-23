SSC Napoli we wtorek przekazała bardzo dobrą wiadomość. Mistrzowie Włoch doszli do porozumienia z Matteo Politano w sprawie umowy. Nowy kontrakt skrzydłowego obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Oficjalnie: Matteo Politano przedłużył kontrakt z SSC Napoli

SSC Napoli, mimo wpadki w Lidze Mistrzów, zalicza udane wejście w nowy sezon. Mistrzowie Włoch również w miniony poniedziałek stanęli na wysokości zadania, pokonując Pisę 3:2. Klub z południa Italii dokonał wiele interesujących wzmocnień podczas letniego okienka transferowego. Podopieczni Antonio Conte są zatem głównym kandydatem do zdobycia Scudetto.

Tymczasem we wtorek, po meczu z Pisą, kibice SSC Napoli otrzymali bardzo przyjemną niespodziankę. Azzurri za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowali o porozumieniu z Matteo Politano. Reprezentant Włoch podpisał z zespołem nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

Matteo Politano ma już na karku 32 lata. W przypadku zakończenia umowy, włoski skrzydłowy będzie miał już 35 lat. Można zatem mówić, że wychowanek AS Romy planuje zakończenie piłkarskiej kariery w SSC Napoli. Zawodnik potrzebował dużo czasu, aby błyszczeć w barwach Azzurrich. Jednak, kiedy wskoczył na wysoki poziom, nie oddał już w zasadzie miejsca w podstawowym składzie.

Obecny sezon jeszcze nie jest tak bardzo udany w wykonaniu Matteo Politano. Reprezentant Włoch rozegrał w nim pięć meczów. Nie ma na koncie jeszcze trafienia, ale udało mu się zaliczyć asystę. Miała ona miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Sassuolo.