Napoli potwierdza transfer. On zastąpi Lukaku

Napoli zostało zmuszone do poszukiwania zastępcy kontuzjowanego Romelu Lukaku. Nowym napastnikiem Partenopeich został Rasmus Holjund.

Napoli z nowym snajperem

Tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu Napoli straciło jednego z najważniejszych zawodników. Romelu Lukaku doznał poważnego urazu mięśniowego – kontuzja ma wkluczyć go z gry przynajmniej na trzy miesiące. Wobec dłuższej absencji Belga mistrzowie Włoch musieli rozpocząć poszukiwania jego zastępcy i sprowadzić nowego napastnika na Stadio Diego Armando Maradona.

Wybór padł na piłkarza z doświadczeniem w Serie A. Szeregi Partenopeich zasilił Rasmus Hojlund. Reprezentant Danii po dwóch latach spędzonych w szeregach Manchesteru United wraca do Włoch. W lecie 2023 roku Czerwone Diabły sprowadził go z Atalanty za niecałe 78 milionów euro.

22-latek przenosi się do Neapolu na zasadzie rocznego wypożyczenia. Jednak po zakończeniu sezonu Napoli będzie musiało wykupić napastnika. – SSC Napoli informuje o pozyskaniu Rasmusa Højlunda z Manchester United na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Duńczyk w United rozegrał 95 meczów, w których strzelił 26 goli i zanotował 6 asyst. Natomiast w koszulce Atalanty zaliczył 34 spotkania, w których zdobył 10 bramek i zapisał na swoim koncie 4 ostatnie podania.

