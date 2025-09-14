De Bruyne błyszczy w Napoli! Conte nie kryje zachwytu

Kevin De Bruyne znakomicie wprowadził się do SSC Napoli. Belg od pierwszego dnia jest gwiazdą mistrzów Włoch. Antonio Conte ostatnio w samych superlatywach wypowiedział się o doświadczonym pomocniku.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Antonio Conte: Kevin De Bruyne to geniusz

Kevin De Bruyne podczas letniego okienka był bohaterem hitowego transferu. Doświadczony Belg postanowił zamienić Manchester City na SSC Napoli. Od pierwszego dnia pomocnik doskonale wprowadził się do włoskiego zespołu. Szybko stał się kluczowym zawodnikiem mistrzów Serie A i zaczął błyszczeć na Półwyspie Apenińskim.

W ostatnim meczu przeciwko Fiorentinie znów Kevin De Bruyne pokazał się z bardzo dobrej strony. Udało mu się bowiem wpisać na listę strzelców. Po spotkaniu temat Belga został poruszony przez Antonio Conte w rozmowie z dziennikarzami. Szkoleniowiec SSC Napoli jest oczarowany doświadczonym zawodnikiem.

– De Bruyne to właściwie geniusz w tej roli, którą dla niego przygotowaliśmy. Jest ona odpowiednia do naszych potrzeb – powiedział Antonio Conte, cytowany przez Gianlukę Di Marzio.

– Musieliśmy znaleźć rozwiązanie. W zeszłym roku Lobotka, Anguissa i McTominay byli trzema bardzo ważnymi pomocnikami, a przybycie Kevina mogło wpłynąć na sytuację. Rola, którą mu przydzielamy, jest dla niego idealna – dodał trener mistrzów Włoch.

Kevin De Bruyne dotychczas rozegrał trzy spotkania w koszulce SSC Napoli. Reprezentant Belgii zdołał strzelić dwa gole. 34-latek jednak wciąż czeka na premierową asystę na włoskich boiskach.