Zagłębie Lubin chce powrotu wychowanka! Kiedyś kosztował 5 mln euro

09:23, 12. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fakt

Zagłębie Lubin wraca do tematu sprowadzenia Bartosza Białka. W tej sprawie trwają rozmowy. Polski napastnik ma za sobą nieudany sezon w Niemczech i szuka nowego klubu - informuje Fakt.pl.

Bartosz Białek
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ANP / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Białek

Białek znów w Ekstraklasie? Zagłębie chce jego powrotu

Bartosz Białek uchodził za wielki talent i nadzieję polskiej piłki, ale na jego drodze stanęły liczne i poważne problemy zdrowotne. W 2020 roku opuszczał Ekstraklasę na rzecz transferu do Wolfsburga, który zapłacił wówczas za niego pięć milionów euro. Na przestrzeni kolejnych lat nigdzie nie zagrzał miejsca na dłużej – nie przebił się w Wolfsburgu, który wypożyczał go do dwóch różnych ekip. W 2025 roku natomiast definitywnie przeniósł się do Darmstadt. Miniony sezon na zapleczu Bundesligi też nie był dla niego udany.

Białek zanotował dla Darmstadt 17 występów i zdobył jednego gola. Jego umowa wygasa, więc teraz będzie dostępny w ramach wolnego transferu. Fakt.pl informuje, że do tematu wraca Zagłębie Lubin, które już w zeszłym roku chciało go sprowadzić. W tej sprawie ruszyły rozmowy między klubem a zawodnikiem.

Na ten moment nie wiadomo, jak się zakończą, ale Zagłębiu zależy na powrocie wychowanka. W klubie panuje przekonanie, że przy odpowiednim przygotowaniu ten znów mógłby wrócić na wysoki poziom.

Białek dla Miedziowych zagrał dotąd 20 spotkań, notując w nich dziewięć bramek oraz cztery asysty. Po tym atomowym starcie na szczeblu seniorskim szybko doczekał się zagranicznego transferu. Zagłębie zakończyło miniony sezon a siódmym miejscu w tabeli i w kolejnym będzie chciało ten wynik poprawić.

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