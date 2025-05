Napoli już przygotowane na odejście Conte? Następca wybrany

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Allegri faworytem do przejęcia Napoli

Napoli walczy o scudetto i jednocześnie analizuje możliwe scenariusze na przyszłość. W obliczu niepewności co do dalszej współpracy z Antonio Conte, klub przygotowuje się na potencjalne roszady na ławce trenerskiej. Sytuacja przypomina wydarzenia sprzed jedenastu lat, gdy Juventus po nagłym odejściu Conte powierzył zespół Massimiliano Allegriemu.

Antonio Conte, mimo walki o mistrzostwo, nie ukrywa swojego zmęczenia pobytem pod Wezuwiuszem. Jego ostatnie wypowiedzi wskazują na znużenie i brak pewności co do dalszego prowadzenia drużyny. Dodatkowo trener przyciąga zainteresowanie klubów z Europy, a wizja powrotu do Juventusu kusi go szczególnie mocno. W przypadku odejścia Conte, Napoli musiałoby szybko znaleźć nowego lidera na ławkę trenerską, zwłaszcza przed powrotem do Ligi Mistrzów.

Według informacji „Sportitalia”, Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli, już rozpoczął rozmowy z Massimiliano Allegrim. Obaj panowie spotkali się w Rzymie przy okazji turnieju tenisowego, gdzie trener wyraził swoją gotowość do objęcia zespołu w przypadku wakatu. Allegri uchodzi za głównego kandydata, a jego doświadczenie ma być gwarancją kontynuacji walki o najwyższe cele.

Kolejne tygodnie będą decydujące – najpierw Napoli czeka finał sezonu i walka o tytuł, później kluczowe rozmowy pomiędzy klubem a trenerem. Czy Neapol powtórzy scenariusz Juventusu sprzed lat i Allegri zastąpi Conte w roli szkoleniowca? Odpowiedź poznamy niebawem.