Juventus szykuje się do negocjacji z Napoli. Stara Dama idzie po dwa nazwiska

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Giuntoli

Juventus i Napoli szykują się na gorące rozmowy ws. Conte i Osimhena

Juventus stoi przed szansą na znaczące wzmocnienia. Klub, według doniesień Alfredo Pedulli, zamierza rozpocząć negocjacje z Napoli zaraz po zakończeniu sezonu. Najpierw jednak Bianconeri muszą zapewnić sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Do pełni szczęścia wystarczy im zwycięstwo w ostatnim meczu z Venezią, bez oglądania się na wyniki rywali. Równolegle wszystko uzależnione jest od finałowej kolejki i rozstrzygnięcia wyścigu o Scudetto – Napoli Antonio Conte prowadzi z jednym punktem przewagi nad Interem.

Juventus otwiera szeroko drzwi dla Conte. Gdy tylko sezon dobiegnie końca, były szkoleniowiec Bianconerich ma spotkać się z prezydentem Napoli, Aurelio De Laurentiisem. Ewentualny triumf Conte w lidze może złagodzić atmosferę rozmów. Według Pedulli, tym razem opcja powrotu do Turynu jest dla Conte wyjątkowo kusząca, a Juventus, w odróżnieniu od poprzedniego roku, nie zamyka przed nim żadnych drzwi. W czerwcu planowana jest operacyjna narada, podczas której ocenione zostaną szanse na realizację transferu. Klub docenia także Igora Tudora, ale jeśli pojawi się okazja na zatrudnienie Conte, Bianconeri zrobią wszystko, by go sprowadzić.

Zobacz również: Arkadiusz Milik jak Yeti. Co się z nim dzieje? (WIDEO)

Równolegle toczą się rozmowy o Victorze Osimhenie. Nigeryjski napastnik znajduje się na szczycie listy życzeń Juventusu. Zawodnik ma kontrakt z Napoli do czerwca 2026 roku oraz klauzulę wykupu wartą 75 milionów euro, lecz dotyczy ona tylko zagranicznych klubów. Bianconeri przygotowują ofertę opiewająca na około 85 milionów euro, łącznie z bonusami. Aktualnie Osimhen występuje na wypożyczeniu w Galatasaray, lecz latem może wrócić do Włoch jako nowa gwiazda Juventusu.

Antonio Conte ma jeszcze ważną umowę z Napoli do 2027 roku, więc ewentualny transfer wymagałby osiągnięcia porozumienia z De Laurentiisem. W razie odejścia Conte, głównym kandydatem na jego następcę jest Massimiliano Allegri.