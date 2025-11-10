Conte puściły nerwy. Ostre słowa w szatni Napoli

SSC Napoli ostatnio nie rozpieszcza swoich kibiców. "La Repubblica" przekazała natomiast ciekawe informacje dotyczące Antonio Conte po przegranej Partenopeich z Bolognią.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte ostro skrytykował piłkarzy Napoli

SSC Napoli jest bez wygranej od trzech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Drużyna ze Stadio Diego Armando Maradona zaliczyła dwa remisy i porażkę. Po przegranej z Bolognią nerwy puściły natomiast szkoleniowcowi aktualnych mistrzów Włoch, o czym poinformowała „La Repubblica”.

Źródło ujawniło, że w szatni Napoli doszło do ostrej sprzeczki, w której trakcie padły mocne słowa. Były one skierowane przede wszystkim w kierunku liderów drużyny.

Tymczasem w tym tygodniu ma dojść do spotkania trenera Antonio Conte z prezesem klubu, Aurelio De Laurentiisem, aby omówić kwestie związane z wynikami meczów. Napoli przegrało pięć spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Ekipa z Neapolu trzykrotnie przegrała w lidze włoskiej i dwa razy w Lidze Mistrzów.

Napoli po rozegraniu jedenastu kolejek Serie A plasuje się obecnie na czwartym miejscu w tabeli, legitymując się bilansem 22 punktów. Do lidera, Interu Mediolan, tracą dwa oczka. Na drugiej pozycji znajduje się AS Roma, mając również 24 punkty.

Po reprezentacyjnej przerwie drużyna Conte wróci do ligowego grania 22 listopada. Zmierzy się wówczas z Atalantą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Z kolei kilka dni później na drodze Napoli stanie Karabach Agdam. Mecz odbędzie się w ramach fazy zasadniczej Ligi Europy i rozpocznie się o godzinie 21:00.

