Gigant rusza po gwiazdę Barcelony! 75 milionów na stole

Dani Olmo to jeden z tych zawodników, których przyszłość w FC Barcelonie jest niepewna. Tymczasem ciekawe wieści na temat przyszłości gracza przekazał portal Fichajes.net.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Bayern Monachium gotowy wyłożyć 75 milionów euro za Daniego Olmo

Dani Olmo niewykluczone, że wkrótce pożegna się z FC Barceloną. Najnowsze doniesienia medialne sugerują, że Katalończycy mogą skusić się na sprzedaż piłkarza za 75 milionów euro. Konkretne wieści na temat zawodnika przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podało, że zarząd Bayernu Monachium poważnie rozważa pozyskanie zawodnika Barcelony. Bawarczycy mają być do tego stopnia zdeterminowani, aby sprowadzić piłkarza, że już pracują nad złożeniem formalnej propozycji za reprezentanta Hiszpanii.

Źródła bliskie hiszpańskiej ekipy sugerują natomiast, że wszelkie transfery w nadchodzącym letnim oknie transferowym będą tak naprawdę zależeć od korekt budżetowych i konieczności przebudowy ofensywy kadry. Dani Olmo ma być tym graczem, którego sprzedaż wydaje się w każdym razie najbardziej prawdopodobna.

27-letni piłkarz trafił do ekipy z La Liga w sierpniu 2024 roku z RB Lipsk za 55 milionów euro. Dani Olmo związał się jednocześnie z Barceloną kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2030 roku.

W tym sezonie zawodnik wystąpił jak dotąd w 13 spotkaniach. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył także dwie asysty. Tymczasem już w najbliższy weekend Dani Olmo może powiększyć swój bilans goli w drużynie narodowej. Hiszpania zmierzy się z Gruzją, a piłkarz może rozegrać 46. mecz w kadrze.

