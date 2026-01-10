Fenerbahce pokonało Galatasaray 2:0 i sięgnęło po Superpuchar Turcji. Sebastian Szymański cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Po końcowym gwizdku Polak opublikował w mediach społecznościowych wymowny wpis.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański zareagował na triumf Fenerbahce

Derby Stambułu to jeden z najbardziej elektryzujących meczów na świecie. Szczególnie, gdy jego stawką jest trofeum. Tak było w sobotni wieczór, kiedy piłkarze Galatasaray i Fenerbahce zmierzyli się na Atatürk Olimpiyat w Superpucharze Turcji. Wydarzeniom z ławki rezerwowych przyglądał się Sebastian Szymański.

Zawody lepiej rozpoczęli piłkarze Fenerbahce, których na prowadzenie w 28. minucie wyprowadził Francuz Matteo Guendouzi. Drugą i jak się okazało ostatnią bramkę, gracze Domenico Tedesco zdobyli krótko po przerwie. Wówczas do siatki Galatasary trafił Jayden Oosterwolde. Ostatecznie Fenerbahce wygrało 2:0 i zdobyło swój dziesiąty w historii, a pierwszy od 2014 roku Superpuchar Turcji.

Wygrana w Superpucharze Turcji miała szczególne znaczenie dla Szymańskiego. Polak wygrał właśnie swoje pierwsze trofeum w barwach Fenerbahce, z którym związany jest od lipca 2023 roku. Po meczu reprezentant Polski zamieścił wymowny wpis w swoich mediach społecznościowych.

Her zaman her yerde EN BÜYÜK FENER 💛💙🏆 pic.twitter.com/dnCCwY2Uts — Sebastian Szymański (@szymanski__17) January 10, 2026

– „Zawsze i wszędzie NAJWIĘKSZE FENERBAHÇE” – napisał Szymański pozując w klubowej koszulce z medalem na szyi i trofeum w ręce. Polak opatrzył wpis sercami w barwach Fenerbahce.

26-latek nie pojawił się na boisku ani na minutę. Ma to związek ze zbliżającym się transferem reprezentanta Polski. W grze o pozyskanie Szymańskiego jest kilka czołowych klubów Ligue 1. Jeden z nich poczynił poważny postęp w negocjacjach. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ. Polski pomocnik w barwach Fenerbahce rozegrał 133 mecze, w których zdobył 22 bramki oraz zaliczył 30 asyst.

Czytaj więcej o Polakach za granicą: