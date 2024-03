Najdroższy transfer Milanu zawodzi. Klub szybko z niego zrezygnuje?

fot. Imago/Buzzi Na zdjęciu: Samuel Chukwueze

Samuel Chukwueze rozgrywa debiutancki sezon w Milanie

Po skrzydłowym oczekiwano wiele, stąd dotychczasowe rozczarowanie

Milan może latem podjąć decyzję o sprzedaży Nigeryjczyka

Milan szybko zrezygnuje z Chukwueze?

Minionego lata Milan dokonał wielu ruchów na rynku transferowym. Pieniądze zarobione na sprzedaży Sandro Tonaliego postanowiono zainwestować w jakościowe wzmocnienia. Najdroższym nabytkiem Rossonerich był Samuel Chukwueze, sprowadzony z Villarrealu za kwotę 20 milionów euro. Jego imponujące występy w La Liga dawały nadzieję, że odciąży on Rafaela Leao i stanie się nowym liderem formacji ofensywnej. Debiutancki sezon na San Siro układa się natomiast dla niego bardzo nijako.

24-latek wystąpił we wszystkich rozgrywkach 21 razy. Dwukrotnie trafił do siatki rywali – miało to miejsce w Lidze Mistrzów. W Serie A zdołał uzbierać natomiast tylko jedną asystę. Nie są to liczby, jakich po nim oczekiwano, zwłaszcza mając na uwadze wydaną kwotę.

Nigeryjczyk niedawno wrócił do klubu po Pucharze Narodów Afryki. Ma teraz czas, aby udowodnić swoją wartość. W przeciwnym razie Milan rozważy nawet sprzedaż 24-latka w trakcie najbliższego okienka. Póki jego wartość wciąż jest spora, można odzyskać pieniądze, które zostały przeznaczone na jego transfer.

