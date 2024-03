fot. Imago/News Images Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara i jego zespół zostali wyeliminowali z Ligi Mistrzów

Rewanżowy mecz z Manchesterem City zakończył się porażką 1-3

Polak przy bramce na 0-2 popełnił bardzo poważny błąd

Grabara bije się w pierś. Wie, że zawalił

Manchester City bez większych problemów pokonał FC Kopenhagę również w rewanżu, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podobnie jak w pierwszym spotkaniu, starcie na Etihad Stadium zakończyło się wynikiem 3-1 dla Obywateli. Przy jednym z goli poważny błąd popełnił Kamil Grabara, który powinien złapać piłkę, a tymczasem wbił ją sobie do bramki.

Polak próbował zainterweniować po zagraniu jednego z piłkarzy Manchesteru City. Wystawił ręce do góry, lecz piłka je przełamała i wpadła do siatki. Nie było to na tyle silne dośrodkowanie, aby zaskoczyć Grabarę, więc śmiało można mówić o jego błędzie. Od odpowiedzialności nie ucieka sam zainteresowany, który ma świadomość, że pomylił się w bardzo ważnym meczu.

– Nie było idealnie. Mogę jednak być niezwykle dumny z naszego występu jako zespołu i przyznam, że chłopacy grający przede mną byli znacznie lepsi niż w poprzednim spotkaniu, ale nie mogę tego powiedzieć o sobie. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że przeze mnie straciliśmy gola. Nie mogłem wybrać gorszego meczu, w którym mógłbym to zrobić – przyznał Grabara w pomeczowej rozmowie z Viaplay.

To ostatnie miesiące Grabary w FC Kopenhadze. Latem przeniesie się do Wolfsburga.

