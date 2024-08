Milan traci gwiazdora tuż po transferze. Fatalne wieści

Alvaro Morata doznał urazu mięśniowego w zremisowanym 2:2 meczu z Torino na San Siro. Hiszpański napastnik, który niedawno dołączył do Milanu z Atletico Madryt, będzie musiał pauzować przez co najmniej dwa tygodnie. To fatalna wiadomość dla Paulo Fonseki.