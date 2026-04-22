Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus chce Lorenzo Pellegriniego. Luciano Spalletti również

Juventus jest wreszcie na dobrej drodze, aby uzyskać awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Stara Dama rozpoczęła już poszukiwania wzmocnień, których będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku. Serwis „TuttoMercatoWeb” donosi, że turyńczycy mogą przeprowadzić głośny transfer wewnątrz Serie A. W kręgu zainteresowań Bianconerich znajduje się bowiem Lorenzo Pellegrini z AS Romy.

Wspomniane źródło przekazuje o poważnym zainteresowaniu Juventusu, ale jest jedna postać, która chciałaby powitać reprezentanta Włoch na Allianz Stadium. Tą osobą jest Luciano Spalletti. Szkoleniowiec Starej Damy chce mieć w swoich szeregach kapitana Giallorossich, z którym w przeszłości miał okazję współpracować.

Juventus może skorzystać z ogromnej okazji. Kontrakt Lorenzo Pallegriniego z AS Romą wygasa wraz z końcem czerwca. Strony nie przewidują dalszej współpracy, więc Stara Dama ma okazję przeprowadzić transfer bezgotówkowy. Czas pokaże, czy reprezentant Włoch w letnim okienku wzmocni zespół ze stolicy Piemontu.

Lorenzo Pellegrini w trwającej kampanii rozegrał 33 spotkania pod okiem Gian Piero Gasperiniego. Kapitan AS Romy zdołał zgromadzić na swoim koncie siedem trafień, a także zaliczył cztery asysty.