Juventus pozyska reprezentanta Włoch? Spalletti jest na „tak”

20:54, 22. kwietnia 2026
Źródło: TuttoMercatoWeb

Juventus może przeprowadzić głośne wzmocnienie wewnątrz Serie A. Na celowniku Starej Damy znalazł się Lorenzo Pellegrini z AS Romy. Luciano Spalletti jest zwolennikiem tego transferu - donosi "TuttoMercatoWeb".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus jest wreszcie na dobrej drodze, aby uzyskać awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Stara Dama rozpoczęła już poszukiwania wzmocnień, których będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku. Serwis „TuttoMercatoWeb” donosi, że turyńczycy mogą przeprowadzić głośny transfer wewnątrz Serie A. W kręgu zainteresowań Bianconerich znajduje się bowiem Lorenzo Pellegrini z AS Romy.

Wspomniane źródło przekazuje o poważnym zainteresowaniu Juventusu, ale jest jedna postać, która chciałaby powitać reprezentanta Włoch na Allianz Stadium. Tą osobą jest Luciano Spalletti. Szkoleniowiec Starej Damy chce mieć w swoich szeregach kapitana Giallorossich, z którym w przeszłości miał okazję współpracować.

Juventus może skorzystać z ogromnej okazji. Kontrakt Lorenzo Pallegriniego z AS Romą wygasa wraz z końcem czerwca. Strony nie przewidują dalszej współpracy, więc Stara Dama ma okazję przeprowadzić transfer bezgotówkowy. Czas pokaże, czy reprezentant Włoch w letnim okienku wzmocni zespół ze stolicy Piemontu.

Lorenzo Pellegrini w trwającej kampanii rozegrał 33 spotkania pod okiem Gian Piero Gasperiniego. Kapitan AS Romy zdołał zgromadzić na swoim koncie siedem trafień, a także zaliczył cztery asysty.

