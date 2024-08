Z Milanu do Juventusu. Stara Dama będzie miała nowego defensora

Pierre Kalulu zaakceptował warunki transferu do Juventusu i już we wtorek przejdzie badania medyczne. Obrońca trafi do klubu z Turynu z AC Milan na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, co łącznie może kosztować Starą Damę nawet 20 milionów euro.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Kalulu zostanie nowym zawodnikiem Juventusu

Pierre Kalulu to wszechstronny obrońca. Po długich negocjacjach podjął decyzję o przenosinach do Juventusu. Początkowo piłkarz miał obawy co do regularnych występów w nowym klubie, ale ostatecznie zgodził się na warunki umowy. We wtorek Kalulu przejdzie badania medyczne, po których stanie się oficjalnie zawodnikiem Starej Damy. Transfer ten odbędzie się na zasadzie wypożyczenia, za które Juventus zapłaci 3 miliony euro, a następnie będzie miał możliwość wykupu zawodnika za dodatkowe 14 milionów euro. Umowa zawiera także potencjalne 3 miliony euro bonusów oraz 10% z przyszłej kwoty transferu, które trafią do Milanu, jeśli transfer zostanie sfinalizowany w czerwcu 2025 roku.

Pierre Kalulu dołącza do Juventusu po okresie, w którym jego rola w Milanie była coraz mniejsza. Francuz, który w czerwcu skończył 24 lata, nie znalazł się w planach trenera Paulo Fonseki na nowy sezon. Kalulu rozpoczął swoją karierę w młodzieżowej akademii Olympique Lyon jako prawy obrońca, ale z czasem przekształcił się w efektywnego środkowego defensora. Do Milanu trafił we wrześniu 2020 roku za kwotę 1,39 miliona euro i od tamtego czasu zagrał w 112 oficjalnych meczach dla Rossonerich.

Decyzja Kalulu o transferze do Juventusu jest zrozumiała, biorąc pod uwagę brak perspektyw na regularną grę w Milanie. Teraz piłkarz będzie miał okazję na nowy start w Turynie, gdzie Juventus liczy na jego wszechstronność i doświadczenie w obronie. Dla Kalulu to szansa na odbudowanie kariery i udowodnienie swojej wartości na poziomie Serie A, podczas gdy Bianconeri zyskują obrońcę, który doda głębi składu.