Chelsea w środę postanowił zwolnić Liama Roseniora. Teraz The Blues poszukują trenera na nowy sezon. Jeden z tropów prowadzi do Serie A, ponieważ na ich radarze znalazł się Cesc Fabregas z Como - donosi "Football Insider".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea w środę dokonała ważnych zmian w zespole. Z pracą na Stamford Bridge pożegnał się bowiem Liam Rosenior. Władze londyńskiego klubu natychmiastowo rozpoczęły poszukiwania nowego trenera, który zasiądzie za sterami drużyny od przyszłego sezonu. Jak się okazuje, The Blues znaleźli kandydata w Serie A. Serwis „Football Insider” zdradza, że na ich celowniku znalazł się Cesc Fabregas z Como.

Wyciągnięcie hiszpańskiego szkoleniowca będzie niezwykle trudnym wyzwaniem. 38-latek przeżywa fantastyczny okres na Stadio Giuseppe Sinigaglia i bardzo możliwe, że zostanie na kolejny sezon w klubie. Chelsea jednak ma świadomość, że trener ma sentyment do ich otoczenia, ponieważ w przeszłości miał okazję występować na Stamford Bridge jako piłkarz.

Warto zaznaczyć, że Cesc Fabregas nie jest jedynym trenerem branym pod uwagę przez Chelsea. The Blues również myślą o zakontraktowaniu Andoniego Iraoli. Czas pokaże, kto w kolejnej kampanii będzie zasiadał za sterami londyńskiego zespołu.

Chelsea najbliższe spotkanie rozegra już w niedzielę. Londyńczycy tego dnia zmierzą się z Leeds United w Pucharze Anglii.