Pogoń celuje w transfer młodzieżowego reprezentanta Polski

21:10, 23. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Slasknet.com

Pogoń Szczecin może przeprowadzić transfer młodzieżowego reprezentanta Polski. Na celowniku Portowców znalazł się Krzysztof Kurowski ze Śląska Wrocław - informuje portal Slasknet.com.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin już zaczyna myśleć o wzmocnieniach, których będzie mogła dokonać w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jak się okazuje, trop Portowców prowadzi na zaplecze PKO Ekstraklasy. A konkretnie do młodzieżowego reprezentanta Polski. Serwis Slasknet.com poinformował, że w ich kręgu zainteresowań znalazł się Krzysztof Kurowski, który na co dzień reprezentuje barwy Śląska Wrocław.

Kontrakt młodego pomocnika z klubem Betclic 1. Ligi obowiązuje do 30 czerwca. Obecnie nie ma żadnych przesłanek, że umowa 19-latka zostanie przedłużona. Pogoń Szczecin ma zatem dobrą okazję, aby pozyskać utalentowanego zawodnika i nie płacić przy tym kwoty odstępnego. Dla samego piłkarza byłby to ogromny krok w karierze.

Krzysztof Kurowski należy do grona utalentowanych zawodników. Pomocnik jeszcze nie miał jednak okazji, aby zaznaczyć swoją obecność w seniorskiej piłce. 19-latek jednak ma olbrzymi potencjał i prędzej czy później da o sobie znać. Czas pokaże, czy w przyszłym sezonie będziemy oglądali piłkarza Śląska Wrocław w koszulce Pogoni Szczecin.

Dotychczas Krzysztof Kurowski rozegrał 26 spotkań w barwach pierwszej drużyny Wojskowych. 19-latek wciąż czeka na premierowe trafienie. Udało mu się natomiast zaliczyć dwie asysty.

