Jadon Sancho po sezonie przestanie być związany kontraktem z Manchesterem United. Jak się okazuje, angielski skrzydłowy zgodził się już na powrót do Borussii Dortmund - donosi Florian Plettenberg ze "Sky Sports".

Jadon Sancho zalicza fatalne miesiące. Kariera Anglika znalazła się na zakręcie. Zawodnik jednak lada moment wyrwie się od Manchesteru United, ponieważ dobiega końca jego kontrakt z gigantem Premier League. Jak przekazuje Florian Plettenberg ze „Sky Sports”, skrzydłowy zdecydował, gdzie będzie grał od lata. Zgodził się bowiem na powrót do Borussii Dortmund.

Wspomniane źródło zdradza, że między stronami odbyło się już kilka spotkań. Borussia Dortmund zebrała wszystkie niezbędne informacje na temat potencjalnego transferu. Anglik zgodził się już na powrót do Niemiec i wszystko leży teraz w rękach giganta Bundesligi. Władze z Signal Iduna Park zadecydują, czy chcą nawiązać współpracę z piłkarzem wypożyczonym do Aston Villi.

Najlepsza wersja Jadona Sancho miała miejsce właśnie w Borussii Dortmund. To na Signal Iduna Park nastąpiła eksplozja talentu angielskiego skrzydłowego. Powrót do Premier League okazał się kompletnym niewypałem. 26-latek grał w Manchesterze United, Chelsea oraz Aston Villi i w żadnym z tym zespole na dłuższą metę nie imponował formą.

Jadon Sancho w trwającym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Aston Villi. Statystyki Anglika nie są wybitne. Strzelił tylko jednego gola, a także zaliczył trzy asysty.