Moder mógł trafić do tego klubu. Dyrektor potwierdził

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder mógł grać dla Udinese

Jakub Moder to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych środkowych pomocników z Polski. Problem jednak w tym, że jego karierę dość brutalnie spowalniają kontuzje, z którymi od dłuższego czasu ma problem. Nie inaczej jest i tym razem, bowiem od jakiegoś czasu zmaga się on z bólem w plecach, który uniemożliwia mu grę w piłkę.

A szkoda, bowiem wychowanek Lecha Poznań miał bardzo dobre wejście do zespołu Feyenoordu Rotterdam, do którego trafił w zimie tego roku. Okazuje się jednak, że wówczas mógł przenieść się do innej ekipy i to z lepszej ligi, bowiem jego usługami poważnie zainteresowane było Udinese, o czy mówi teraz dyrektor techniczny tego klubu Gokhan Inler w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

– Tak, kilka transferów było blisko. Jednym z nich był Jakub Moder. Przymierzaliśmy go na niektóre pozycje, bo ma cechy przywódcze. W dodatku ma odpowiednie doświadczenie. Rozmawialiśmy, ale to normalne, że czasem niektóre ruchy nie dochodzą do skutku – powiedział działacz Udinese.

Moder w tym sezonie nie ma na swoim koncie występów. W sumie dla zespołu z Holandii rozegrał do tej pory 19 spotkań i zdobył cztery gole oraz zanotował dwie asysty.

