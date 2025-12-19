Milik wreszcie się doczeka! Wspaniałe wieści od trenera Juventusu

17:01, 19. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Football Italia

Arkadiusz Milik po kilkunastu miesiącach znajdzie się w kadrze meczowej Juventusu. Potwierdził to Luciano Spalletti przed rywalizacją z AS Romą.

Arkadiusz Milik
Obserwuj nas w
fot. Zuma Press Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik będzie mógł zagrać. Nareszcie

Arkadiusz Milik po raz ostatni przebywał na boisku w czerwcu 2024 roku, kiedy to reprezentacja Polski przygotowywała się do Mistrzostw Europy. Podczas meczu z Ukrainą doznał poważnej kontuzji kolana, choć powikłania po tym urazie okazały się nadspodziewanie wielkie.

Napastnik kilka razy był już bliski powrotu do gry, ale za każdym razem się to nie udawało. Mierzył się za to z kolejnymi dolegliwości, w tym choćby łydki. Na skutek problemów zdrowotnych opuścił cały sezon 2024/2025 oraz połowę kolejnych rozgrywek.

POLECAMY TAKŻE

Luciano Spalletti
Juventus myśli o ciekawej wymianie z Romą. To byłoby duże zaskoczenie
Piłkarze Juventusu
Juventus pozbędzie się niewypału? Zainteresowanie z Premier League
Ruben Amorim
Manchester United szykuje hit transferowy! Trzeba zapłacić 100 milionów euro

Kilka dni temu 31-latek wrócił do treningów, a teraz ma się znaleźć w kadrze meczowej. To dla niego przełom, gdyż po kilkunastu miesiącach będzie miał okazję, by wreszcie pojawić się na murawie. W sobotę Juventus zmierzy się u siebie w hitowej rywalizacji z AS Romą.

– Milik znajdzie się w kadrze meczowej. Widziałem, że cieszył się jak dziecko, które dostało szansę zagrania po raz pierwszy. To człowiek, który ma w sobie mnóstwo entuzjazmu i dobrze zna swoją rolę. Ma świetne warunki fizyczne i technikę, pojedzie z nami na ten mecz – potwierdził Luciano Spalletti.

Milik ostatni raz dla Juventusu wystąpił 25 maja 2024 roku w starciu z AC Monzą. Była to ostatnia kolejka sezonu Serie A. Aż trudno uwierzyć, że od tego czasu Stara Dama nie mogła z niego skorzystać.