Milik wreszcie się doczeka! Wspaniałe wieści od trenera Juventusu

Arkadiusz Milik po kilkunastu miesiącach znajdzie się w kadrze meczowej Juventusu. Potwierdził to Luciano Spalletti przed rywalizacją z AS Romą.

fot. Zuma Press Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik będzie mógł zagrać. Nareszcie

Arkadiusz Milik po raz ostatni przebywał na boisku w czerwcu 2024 roku, kiedy to reprezentacja Polski przygotowywała się do Mistrzostw Europy. Podczas meczu z Ukrainą doznał poważnej kontuzji kolana, choć powikłania po tym urazie okazały się nadspodziewanie wielkie.

Napastnik kilka razy był już bliski powrotu do gry, ale za każdym razem się to nie udawało. Mierzył się za to z kolejnymi dolegliwości, w tym choćby łydki. Na skutek problemów zdrowotnych opuścił cały sezon 2024/2025 oraz połowę kolejnych rozgrywek.

Kilka dni temu 31-latek wrócił do treningów, a teraz ma się znaleźć w kadrze meczowej. To dla niego przełom, gdyż po kilkunastu miesiącach będzie miał okazję, by wreszcie pojawić się na murawie. W sobotę Juventus zmierzy się u siebie w hitowej rywalizacji z AS Romą.

– Milik znajdzie się w kadrze meczowej. Widziałem, że cieszył się jak dziecko, które dostało szansę zagrania po raz pierwszy. To człowiek, który ma w sobie mnóstwo entuzjazmu i dobrze zna swoją rolę. Ma świetne warunki fizyczne i technikę, pojedzie z nami na ten mecz – potwierdził Luciano Spalletti.

Milik ostatni raz dla Juventusu wystąpił 25 maja 2024 roku w starciu z AC Monzą. Była to ostatnia kolejka sezonu Serie A. Aż trudno uwierzyć, że od tego czasu Stara Dama nie mogła z niego skorzystać.