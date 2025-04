Milan zdecydował ws. Conceicao! Jednoznaczne wieści po kolejnej porażce

Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Conceicao odejdzie z Milanu po sezonie

AC Milan w tym sezonie nie może być zadowolony ze swojej postawy. O tym, że zespół Rossonerich jest w kiepskiej formie świadczą ostatnie wyniki oraz gra. Aktualnie zespół prowadzony przez Sergio Conceicao zajmuje bowiem dziewiąte miejsce w tabeli Serie A i strata do miejsc dających prawo gry w europejskich pucharach jest spora – to już bowiem aż sześć punktów do 6. AS Romy.

To oznacza, że ten sezon dla AC Milanu najprawdopodobniej zostanie spisany na straty, a w klubie już myślą o kolejnych rozgrywkach. Przede wszystkim chodzi o przyszłość części zawodników, szczególnie tych, którzy spisują się słabo oraz przyszłość trenera. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Sergio Conceicao po sezonie odejdzie z AC Milanu.

WIDEO: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Portugalski szkoleniowiec objął zespół w trakcie rundy i już kilka kolejek temu mówiło się o tym, że jego pozycja nie jest najmocniejsza. Wydaje się, że ostatnie wyniki, w tym porażka z Atalantą nie dają mu większych szans na pozostanie w Mediolanie. Ekscentryczny 50-letni trener do tej pory zespół AC Milanu prowadził w 24 meczach, w których zanotował średnią punktową na poziomie 1,58 pkt./mecz. Wcześniej przez lata prowadził FC Porto.

Zobacz także: Fermin Lopez odejdzie z Barcelony?! Gigant gotów zapłacić 40 milionów