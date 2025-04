Fermin Lopez odejdzie z Barcelony?! Gigant gotów zapłacić 40 milionów

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Chelsea gotowa wyłożyć 40 milionów na Fermina Lopeza

Barcelona w letnim okienku transferowym z pewnością będzie poszukiwała nowych graczy, którzy mogą zasilić szeregi zespołu przed kampanią, w której z pewnością Duma Katalonii będzie chciała zaprezentować się przynajmniej tak samo dobrze, jak w obecnym sezonie. Niemniej wiadomo, że Blaugrana jest w takiej sytuacji finansowej, że bez sprzedaży swoich graczy trudne może być sprowadzenie kogoś nowego.

Z tego też powodu można się domyśleć, że władze klubu rozważa możliwość sprzedaży graczy, którzy nie są kluczowymi ogniwami drużyny. Kimś takim może być Fermin Lopez. Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Chelsea jest gotowa zaoferować 40 milionów euro za transfer Fermina Lopeza do swojego zespołu. Co ciekawe, The Blues nie są sami w zainteresowaniu Hiszpanem, bowiem jego sytuację obserwuje także Atletico Madryt.

Fermin Lopez w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 37 spotkań, w których zdobył w sumie pięć goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia utalentowanego 21-latka na 50 milionów euro, a jego obecna umowa z zespołem wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku. Lopez ma na koncie dwa mecze w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii.

