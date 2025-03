Milan wskazał następcę Conceicao. Zaskakujący faworyt

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Fabregas na celowniku Milanu

AC Milan znalazł się w trudnej sytuacji po porażkach z Torino i Bologną, które zepchnęły drużynę na ósme miejsce w tabeli Serie A. Klub traci już osiem punktów do strefy Ligi Mistrzów, co było minimalnym celem dla Sergio Conceicao. Jeśli nie uda się go osiągnąć, Portugalczyk niemal na pewno pożegna się z posadą.

Z tego powodu władze Milanu nie chcą być zaskoczone i już teraz rozważają kandydatów na jego miejsce. Według “La Gazzetta dello Sport” na szczycie listy znajduje się Cesc Fàbregas. Były pomocnik Arsenalu i Barcelony zrobił świetne wrażenie jako trener Como, najpierw wprowadzając zespół do Serie A, a następnie budując drużynę grającą ofensywny, oparty na posiadaniu piłki futbol.

Jego filozofia pasuje do wizji Milanu, który szuka szkoleniowca zdolnego do wprowadzenia zespołu na nowy poziom. Klub chce działać szybko, aby nie stracić Fabregasa na rzecz innych europejskich drużyn zainteresowanych jego usługami.

Mimo że Fabregas jest faworytem, Milan rozważa także inne opcje. Wśród kandydatów znajdują się Maurizio Sarri oraz Roberto De Zerbi, którego sytuację monitoruje również Atalanta. Sarri wniósłby doświadczenie w Serie A, natomiast De Zerbi to uznany taktyk. Niemniej to właśnie Fabregas, dzięki swojemu dynamicznemu podejściu i szybkiemu rozwojowi jako trener, wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobnym następcą Conceicao.