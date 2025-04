Milan wciąż szuka dyrektora sportowego. Dwóch kandydatów

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Milan rozważa kandydaturę D’Amico – mecz z Atalantą kluczowy?

AC Milan kontynuuje poszukiwania nowego dyrektora sportowego, który obejmie funkcję przed sezonem 2025-26. Po nieudanej próbie zatrudnienia Fabio Paraticiego z powodu problemów prawnych, Rossoneri musieli skierować uwagę na innych kandydatów. Obecnie głównym faworytem wydaje się Igli Tare, były dyrektor sportowy Lazio Rzym, który niedawno spotkał się z dyrektorem generalnym Milanu, Giorgio Furlanim.

Mimo długich rozmów, Tare wciąż nie osiągnął pełnego porozumienia z Milanem, co otwiera drzwi dla innych kandydatur. Według informacji „Tuttosport”, Furlani szczególnie ceni Tony’ego D’Amico, obecnie związanego kontraktem z Atalantą do 2027 roku. Dyrektor klubu z Bergamo imponuje osiągnięciami w Serie A, a Milan nie ukrywa zainteresowania pozyskaniem właśnie jego usług.

Zobacz również: Co dzieje się z Zielińskim w Interze Mediolan? (WIDEO)

Przypadek sprawił, że nadchodzący ligowy mecz Milanu odbędzie się właśnie przeciwko Atalancie na San Siro. Spotkanie to może być okazją do rozmów między działaczami obu klubów na temat przyszłości D’Amico. Nieoficjalnie mówi się, że wynik negocjacji może zależeć od relacji na linii Milan-Atalanta, co dodatkowo zwiększa stawkę niedzielnego pojedynku.

Poza Tare i D’Amico w gronie kandydatów znajdują się jeszcze Giovanni Manna z Napoli oraz Giovanni Sartori z Bologni. Zarząd Rossonerich nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, jednak kluczowe będą najbliższe dni i wyniki kolejnych spotkań. Milan chce uniknąć pochopnych kroków, zdając sobie sprawę, jak ważny jest to wybór dla przyszłości klubu.