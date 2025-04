Milan szuka nowego trenera. Na horyzoncie zaskakujący kandydat

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Italiano kandydatem na trenera Milanu

Milan rozpoczął poszukiwania nowego trenera na kolejny sezon, koncentrując się na sprawdzonych włoskich szkoleniowcach. Do niedawna najpoważniejszym kandydatem wydawał się Antonio Conte, który posiada możliwość wcześniejszego odejścia z Napoli. Fabio Paratici, przyszły dyrektor sportowy Rossonerich, uznaje Conte za priorytetowy cel, jednak zainteresowanie ze strony Juventusu utrudnia te plany.

W tej sytuacji dyrektor generalny Milanu Giorgio Furlani analizuje kolejne opcje, w tym Massimiliano Allegriego. Były trener Juve, obecnie będący bez klubu, zapewnia solidność i doświadczenie, co może okazać się decydujące. Mniej realnym kandydatem pozostaje Roberto De Zerbi, który przeżywa trudny moment w Olympique Marsylia i nie przekonuje do siebie mediolańskich działaczy.

Na liście Rossonerich niespodziewanie znalazł się jednak nowy trener – Vincenzo Italiano. 47-letni szkoleniowiec, który najpierw świetnie radził sobie we Fiorentinie, a obecnie robi furorę w Bolonii, stał się objawieniem ostatnich sezonów Serie A. Bologna pod jego wodzą walczy o Ligę Mistrzów, a sam trener po raz kolejny zbliża się do finału Pucharu Włoch oraz ma na koncie dwa finały Ligi Konferencji.

Italiano jest związany kontraktem z klubem z Bolonii do 2026 roku, ale właściciel Joey Saputo zamierza już teraz przedłużyć umowę do lata 2027 roku. Mimo to, według “Sky Sport”, Rossoneri bacznie przyglądają się sytuacji trenera, doceniając jego ofensywny styl gry oraz umiejętność rozwoju zawodników. Milan chce uniknąć błędów z poprzednich sezonów i jest gotów podjąć ryzyko z nowym, dynamicznym trenerem, który zna realia włoskiego futbolu i może przywrócić drużynie ofensywną tożsamość.