Conte na radarze Juventusu i Milanu. Brak klauzuli w kontrakcie daje nadzieję

Antonio Conte, mimo kontraktu z Napoli do 2027 roku, może odejść już latem. Według "Calciomercato" szkoleniowiec sam zdecyduje o przyszłości, a Juventus i Milan są gotowe powalczyć o jego usługi.

Antonio Conte sam zdecyduje o przyszłości w Napoli

Antonio Conte może stać się jednym z najgorętszych nazwisk letniego okienka trenerskiego we Włoszech. Szkoleniowiec Napoli, choć ma umowę z klubem ze Stadio Diego Armando Maradona do czerwca 2027 roku, według “Calciomercato” może bez przeszkód rozwiązać swój kontrakt już tego lata. W jego umowie nie zawarto bowiem żadnej klauzuli odstępnego, co paradoksalnie daje Conte pełną swobodę działania.

Były szkoleniowiec Tottenhamu wrócił do Serie A z wielkimi ambicjami. Po objęciu Napoli włączył drużynę do walki o scudetto, a obecnie jego zespół traci zaledwie trzy punkty do liderującego Interu. Mimo dobrych wyników Conte regularnie łączony jest z przenosinami do innych włoskich gigantów – przede wszystkim Juventusu, gdzie mógłby zaliczyć wielki powrót, a także Milanu, który od dłuższego czasu monitoruje sytuację trenera.

Specyficzna sytuacja kontraktowa Conte oznacza, że szkoleniowiec może w dowolnym momencie złożyć rezygnację i odejść z Napoli, rezygnując jednocześnie z pozostałego wynagrodzenia przewidzianego umową. Klub z Neapolu nie byłby w stanie temu zapobiec, gdyż brak klauzuli wykupu daje trenerowi pełną swobodę. Co istotne, gdyby to Azzurri zdecydowali się na zwolnienie Włocha, ten mógłby domagać się dalszej wypłaty pełnej pensji aż do momentu osiągnięcia porozumienia stron.

Napoli na razie oficjalnie zapewnia, że nie widzi powodów, by Conte miał odejść po sezonie. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do trenera, który tego lata znajdzie się na celowniku Juventusu i Milanu. Zapowiada się więc interesująca batalia o jednego z najlepszych szkoleniowców we włoskiej piłce.