Milan Skriniar w rozmowie z oficjalną stroną Paris Saint-Germain wrócił do czasów gry w Interze Mediolan. Z ust reprezentanta Słowacji padło wiele ciepłych słów w kierunku "Nerazzurrich".

IMAGO / Bart Stoutjesdijk IV / ANP Na zdjęciu: Milan Skriniar

Milan Skriniar latem zakończył swój sześcioletni pobyt w Interze, dołączając do PSG

Słowak w ostatnim wywiadzie wyraził swoje uczucia wobec “Nerazzurrich”

Nazwał mediolański zespół jednym z największych klubów na świecie

Milan Skriniar: Inter to jeden z największych klubów

Na początku lipca tego roku zakończyła się sześcioletnia przygoda Milana Skriniara w Interze Mediolan. Słowacki stoper bowiem został przedstawiony jako zawodnik Paris Saint-Germain. Transfer 28-latka do Francji był dogadany już od dawna, a zawodnik po raz ostatnim wystąpił w koszulce “Nerazzurrich” w połowie marca.

Milan Skriniar ostatnio udzielił wywiadu dla oficjalnej strony PSG. Słowak wrócił tam do swojego pobytu w Interze Mediolan. Obrońca w ciepłych słowach wyraził swoje uczucia wobec swojego byłego zespołu.

– Inter to jeden z największych klubów nie tylko we Włoszech, ale na świecie: spędziłem tam sześć lat, które były wspaniałe. Wygraliśmy pięć trofeów: kiedy dołączyłem, klub od lat nie grał w Lidze Mistrzów, ale zakwalifikowaliśmy się tam w pierwszym roku. Było to wspaniałe zarówno dla mnie, jak i dla klubu. Najlepszym momentem było zdobycie Scudetto – powiedział 28-latek cytowany przez “Intermediolan.com”.

Sprawdź także: Gwiazda Interu powiedziała nie. Al Hilal przedstawiło mu kontrakt życia