Ruch Chorzów – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2024)

Ruch Chorzów – Lech Poznań: typy bukmacherskie

Dla gospodarzy porażka w tym meczu będzie oznaczać definitywne pożegnanie się z rozgrywkami PKO Ekstraklasy. Choć stawką tego meczu mówi sama za siebie, tak nie wydaje mi się, aby Ruch był w stanie przeciwstawić się Poznańskiej Lokomotywie. Drużyna Mariusza Rumaka co by nie mówić walczy o mistrzostwo i ten fakt powinien napędzić ich do walki o zgarnięcie kompletu punktów. Na korzyść Lecha działa również zdecydowanie lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Mój typ: Zwycięstwo Lecha.

Ruch Chorzów – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Podopieczni Janusza Niedźwiedzia w ostatniej kolejce sprawili olbrzymią niespodziankę i wygrali (3:2) ze Śląskiem Wrocław. Choć Niebiescy matematycznych szans na utrzymanie nie stracili, to jednak zrealizować to zadanie będzie im bardzo ciężko. Do końca sezonu mogą zdobyć jeszcze 12 punktów, lecz strata do bezpiecznego miejsca wynosi aż 10 oczek. Z pewności w marzeniach o pozostaniu w Ekstraklasie nie pomogła seria aż sześciu spotkań bez zwycięstwa bezpośrednio przed ostatnim starciem ze Śląskiem. Chorzowianie przegrali m.in. z Widzewem Łódź (2:3) oraz Pogonią Szczecin (0:5).

Dziwny to jest sezon dla Lecha Poznań. Mimo kiepskiej gry i zmiany trenera Kolejorz zajmuje 2. miejsce w lidze i traci tylko cztery punkty do lidera z Białegostoku. W ostatniej kolejce zaliczyli wpadkę, remisując bezbramkowo z Cracovią. Swojej formy podopieczni Mariusza Rumaka ustabilizować nie potrafią, bowiem choć wygrali z ŁKS-em Łódź (3:2), to rozczarowali w starciu z Puszczą, przegrywając (1:2).

Ruch Chorzów – Lech Poznań: historia

Obie drużyny spotkały się w tym sezonie w ramach 14. kolejki Ekstraklasy. Na stadionie w Poznaniu górą był Lech, który wygrał 2:0. Na listę strzelców tamtym spotkaniu wpisali się Mikael Ishak oraz Kristoffer Velde. Warto odnotować, że Ruch ostatnio raz z Kolejorzem wygrał 12 lat temu w lutym 2012 roku. Od tego momentu poznańska drużyna wygrała 12 bezpośrednich pojedynków, a w dwóch starciach padł remis.

Ruch Chorzów – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta meczu 31. kolejki Ekstraklasy typują Lecha Poznań. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.05. Natomiast współczynnik na zwycięstwo Ruchu oscyluje w granicach 3.60. Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty i bukmachera Superbet. Z naszym kodem promocyjnym odbierzesz darmowy zakład o wartości 35 zł.

Ruch Chorzów – Lech Poznań: przewidywane składy

Zarówno w szeregach Ruchu, jak i Lecha niedostępny w nadchodzącym meczu będzie jeden zawodnik. U gospodarzy w kadrze meczowej na pewno zabraknie Dawida Baranowskiego, który zmaga się z kontuzją. Uraz wykluczył z meczu również Filipa Dagerstala, czyli obrońcę Kolejorza.

Ruch Chorzów – Lech Poznań: transmisja meczu

Mecz Ruch – Lech odbędzie się w piątek (2 maja) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Starcie będzie można śledzić również online dzięki usłudze Canal+ Online. Rejestrując konto za pomocą naszej strony, możesz skorzystać z promocyjnej ceny przez 3 miesiące. Koszt abonamentu to jedynie 39 zł miesięcznie. Po trzech miesiącach cena abonamentu to 54 zł miesięcznie.

