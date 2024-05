dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique przewidział, jak zagra Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain nie dało rady osiągnąć korzystnego wyniku w wyjazdowym meczu z Borussią Dortmund. Mistrzowie Francji zaprezentowali się naprawdę przeciętnie, kończąc mecz z zerowym dorobkiem bramkowym.

Zwycięstwo gospodarzom dał gola Niclasa Fullkruga, który urwał się obrońcom w 36. minucie. W tej sytuacji doskonałym długim podaniem popisał się Schlotterbeck. Jak przyznali Marquinhos i Hakimi, Luis Enrique uczulał na takie zagrania przez cały tydzień przygotowań.

– Nie wykorzystaliśmy sytuacji, które sobie stworzyliśmy. Wiedzieliśmy, że BVB będzie grać głębokie i długie piłki. Musieliśmy zachować koncentrację. Trener powtarzał to przez cały tydzień. Dominowaliśmy przez cały mecz. Musimy odpocząć i pomyśleć o rewanżu – powiedział Achraf Hakimi.

– Trudno tu grać, zrobiliśmy wszystko, aby odnieść to zwycięstwo. Pokazaliśmy, że możemy tego dokonać, szczególnie u siebie, dzięki energii kibiców, to będzie inny scenariusz. Parc des Princes, nasi kibice, możemy spisać się znacznie lepiej, musimy tylko wykorzystać szanse i być bardziej zdecydowani, z przodu i z tyłu, nie możemy tracić bramek z głębi pola, powtarzaliśmy to przez cały tydzień. Zrobimy wszystko, aby dostać się do finału – skomentował Marquinhos.

