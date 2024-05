Zidane nie odmieni giganta. “To nie jest guru taktyczny”

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane nie jest ceniony przez Bayern Monachium

Bayern Monachium ma jasny cel na nową kampanię. Bawarczycy mają odzyskać mistrzowski tytuł, powalczyć o Puchar Niemiec i namieszać w europejskich pucharach. Niemniej ekipa z Allianz Arena wciąż nie wiadomo, przez jakiego trenera będzie prowadzona w nowym sezonie.

W środę wieczorem według informacji Bildu sternikom klubu z Bundesligi w trakcie rozmowy telefonicznej podziękował Ralf Rangnick. Gdy okazało się, że doświadczony szkoleniowiec woli nadal zajmować się pracą z reprezentacją Austrii, wrócił temat Zinedine’a Zidane’a. W każdym razie tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, po czym donosi niemieckie źródło.

Francuz to nie idealny kandydat dla giganta Bundesligi

Bild ujawnia, że Bayern jeszcze nie skontaktował się jeszcze z Francuzem. Ma być to następstwem tego, że monachijski klub nie jest przekonany do Zidane’a ze względu na to, że ten nie mówi dobrze po niemiecku i słabo po angielsku.

Ogólnie według przedstawicieli niemieckiego giganta Zidane, który wygrał trzy razy Ligę Mistrzów z Realem Madryt, nie jest taktycznym guru. Tym samym francuski trener może mieć kłopot z procesem odbudowy Bayernu.

Ciekawe jest natomiast to, że otwarty na pracę w klubie z Monachium, jest Jose Mourinho. Portugalczyk od momentu, gdy został zwolniony z AS Roma, pozostaje bez pracy. The Special One nie ukrywa jednak, że chce już wrócić do zawodu trenera.

