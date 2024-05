PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków niedługo obudzi się w nowej rzeczywistości. Wciąż nie ma pewności, czy na tę rzeczywistość będzie mieć licencję

Ale licencja to nie jedyny “problem”, który Wisła Kraków pragnęła mieć. Kolejnym jest odpowiedź na pytanie, jak zbudować kadrę. Królewski mówi, że ma już pomysł

Cała rozmowa w plejerce pod skróconą wersją tekstową

Pogoń – Wisła. Rozmowa z Jarosławem Królewskim

Gratulacje wygranej, ale to pytanie nasuwa się samo. Jak wygląda kwestia licencji na puchary?

Jarosław Królewski (prezes Wisły Kraków): Mamy jeszcze wiele rzeczy do spełnienia, ale jest zdecydowanie lepiej niż kilka lat temu. I zrobimy wszystko, by ją otrzymać.

Czego konkretnie brakuje, by ją dostać?

Są specjalne wymagania dotyczące kwestii finansowych, kapitałów ujemnych itp, natomiast mamy swój pomysł na to.

Co się działo w pańskim umyśle w trakcie tego meczu?

Przede wszystkim chciałem, by ta drużyna zagrała na miarę swoich możliwości, ale nie spodziewałem się, że tak dobrze wypadniemy w pierwszej połowie, tudzież w drugiej, jeśli chodzi o formę fizyczną. I było mi po prostu przykro w 90. minucie, jak widziałem, że moja drużyna przegrywa, będąc lepszą w tym meczu. Pogoń piłkarsko była dużo słabsza od nas. Ale nie możemy się zatrzymywać, a zresetować umysły i walczyć o kolejny cel, jakim jest awans do Ekstraklasy.

Mówił pan, że awans do Ekstraklasy jest niezbędny, by finansowo się wszystko spinało. Puchar coś w tej kwestii zmienia?

Nic. Dochodzą jedynie nowe kwestie logistyczne.

Czekają was co najmniej cztery mecze w Europie.

I jestem dumny z tego. To jest mój styl – hakowanie rzeczywistości. Będąc na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce, awansowaliśmy do Ligi Europy… To będzie bardzo ciekawa rzecz i na pewno nie skazywałbym Wisły Kraków na pożarcie. My dziś z Pogonią Szczecin pokazywaliśmy wyższą kulturę gry. Byliśmy dojrzalsi.

Do pucharów trzeba się przygotować…

Obyśmy mieli więcej takich problemów. Cieszmy się z nich.

Cała rozmowa w plejerce poniżej.