Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Sottil

Sottil zaskoczył bramkarza, gol zza pola karnego przeciwko Club Brugge

Fiorentina drugi rok z rzędu walczy o awans do wielkiego finału Ligi Konferencji. Tym razem w bieżącej edycji rozgrywek w półfinale trafili na belgijski Club Brugge. W czwartek wieczorem na własnym stadionie rywalizowali z klubem Michała Skórasia w pierwszym z dwóch decydujących spotkań. Spotkanie na Stadio Artemi Franchi we Florencji mocnym akcentem otworzyli gospodarze. Już w 5. minucie gry prowadzenie Violi zapewnił Riccardo Sottil.

Nicolas Gonzalez wypatrzył w bocznym sektorze niepilnowanego Sottila i zdecydował się na podanie. Włoch przyjął futbolówkę, po czym wdał się w drybling z dwójką obrońców Club Brugge. Skrzydłowy szukał zejścia na prawą nogę do środka boiska, a gdy znalazł trochę przestrzeni, huknął potężnie w stronę bramki zza pola karnego. Nordin Jackers, który bronił dostępu do bramki, nie mógł nic zrobić wobec uderzenia rywala. Ostatecznie piłka wpadła do bramki, a włosi mogli cieszyć się z objęcia prowadzenia.

Jak on to przymierzył! Riccardo Sottil w kapitalny sposób rozpoczął mecz dla Fiorentiny! pic.twitter.com/WXl5Dtli5x — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) May 2, 2024

Poprzednią edycję Ligi Konferencji podopieczni Vincenzo Italiano zakończyli dopiero w samym finale. Niestety fani Violi nie mieli powodów do radości, bowiem w decydującym meczu ich ulubieńcy przegrali (1:2) z West Hamem. Wygrany rywalizacji Fiorentina – Club Brugge zagra w wielkim finale z kimś z pary Aston Villa – Olympiakos.

