Milan rozbije bank. Podwyżka dla gwiazdy

Milan chce sowicie wynagrodzić jedną ze swoich gwiazd. Mike Maignan jest o krok od podpisania nowego kontraktu. Gianluca Di Marzio ujawnia zarobki reprezentanta Francji.

dpa picture alliance archive/ Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic i Mike Maignan (Torino FC - AC Milan)

Milan coraz bliższy porozumienia z bramkarzem

Mike Maignan jest związany z Rossonerimi umową ważną tylko do 30 czerwca 2026 roku, a więc do końca aktualnego sezonu. Milan chce kontynuować współpracę z 30-latkiem, ale do tej pory obie strony nie zdołały znaleźć porozumienia. Jednak wszystko zmieniło się w ostatnich dniach.

Gianluca Di Marzio przekonuje, że reprezentant Francji lada chwila złoży podpis pod nowym kontraktem. Na jego mocy golkiper otrzyma podwyżkę i będzie zarabiał 5,7 mln euro netto rocznie.

W ten sposób Maignan, który w obecnych rozgrywkach rozegrał już 20 spotkań, zostanie najlepiej opłacanym zawodnikiem w szatni ekipy z San Siro. Były piłkarz LOSC Lille zwiąże się z Milanem umową obowiązującą do czerwca 2031 roku.

Jednocześnie klub z Mediolanu rozmawia o przyszłości Rafaela Leao. To właśnie Portugalczyk w tej chwili może pochwalić się najwyższą pensją i pozom jego wynagrodzenia ma osiągnąć kapitan Rossonerich.