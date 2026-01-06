Milan chce go zatrzymać. Szykuje nowy kontrakt dla największej gwiazdy

AC Milan stawia na stabilizację i myśli o przyszłości Rafael Leao. Według Calciomercato klub rozpoczął pierwsze rozmowy w sprawie przedłużenia jego kontraktu, który obecnie obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Milan rozpoczął rozmowy z Leao o nowym kontrakcie

AC Milan po raz kolejny przekonał się, jak ważną postacią jest Rafael Leao. W wyjazdowym meczu z Cagliari to właśnie Portugalczyk zdobył jedynego gola spotkania, który dał Rossonerim komplet punktów. Zespół utrzymuje tempo w ligowej czołówce i traci tylko punkt do liderującego Interu.

Rafael Leao mimo problemów mięśniowych w pierwszej części sezonu pozostaje kluczowym zawodnikiem drużyny. Gwiazdor Milanu jest filarem ofensywy i jednym z symboli projektu sportowego budowanego przez Massimiliano Allegriego. Klub traktuje go jako strategiczny element kadry.

Według informacji Calciomercato doszło już do pierwszych kontaktów pomiędzy wszystkimi stronami w sprawie nowej umowy. Obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, ale w Mediolanie chcą działać z wyprzedzeniem i uniknąć nerwowej atmosfery w kolejnych sezonach.

Pomysł przedłużenia umowy krążył w gabinetach Milanu już wcześniej. W ostatnich tygodniach temat wrócił jednak z większą siłą i stał się jednym z priorytetów działu sportowego. Klub docenia nie tylko liczby, ale też wpływ zawodnika na zespół.

Rafael Leao od początku podkreślał, że priorytetem jest dla niego Milan. Rozmowy mogą dotyczyć przedłużenia kontraktu o dwa, a nawet trzy lata. W grę wchodzi nowa data wygaśnięcia umowy w 2030 lub 2031 roku. Na dziś intencja klubu jest jasna. Milan chce związać Leao z zespołem na dłużej i uczynić go jednym z filarów przyszłości.

