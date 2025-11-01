Wielki wieczór na San Siro. Allegri o Romie, formie Milanu i planie na hit Serie A

AC Milan zmierzy się w niedzielnym starciu w ramach 10. kolejki Serie A z AS Romą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Przed meczem głos zabrał trener Massimiliano Allegri.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri przed meczem AC Milan – AS Roma

AC Milan i AS Roma to drużyny, które w tabeli ligi włoskiej dzieli obecnie różnica zaledwie trzech punktów. W niedzielny wieczór obie ekipy staną naprzeciw siebie w bezpośrednim pojedynku. Przed tą potyczką swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec zespołu z San Siro.

– Roma gra bardzo dobrze i zasłużenie utrzymuje swoją pozycję w tabeli ligowej. Stracili tylko cztery gole i zawsze czuć, że potrafią strzelać. Potrzebujemy regularności w ataku. Myślę, że to będzie bardzo dobry mecz. Gasperini ma pozytywny wpływ na swój zespół – powiedział Massimiliano Allegri cytowany przez oficjalną stronę internetową Rossonerich.

Ekipa z Mediolanu zajmuje obecnie czwarte miejsce w klasyfikacji Serie A z dorobkiem 18 punktów. Na drugiej pozycji znajduje się natomiast Roma. Milan podejdzie do rywalizacji po remisie z Atalantą (1:1), natomiast drużyna z Rzymu może pochwalić się wygraną z Parmą. Ogólnie zawodnicy Romy mają na koncie dwa kolejne zwycięstwa.

Rzymianie zmierzą się z mediolańczykami po raz pierwszy w tej kampanii ligowej. W każdym razie w 2025 roku obie drużyny rywalizowały już ze sobą dwukrotnie. W lutym w Pucharze Włoch górą byli Rossoneri (3:1). Tymczasem w maju w ramach Serie A triumfowali Giallorossi (3:1). Ostatnia potyczka na San Siro w 2024 roku zakończyła się natomiast remisem (1:1).

Czytaj więcej: Man Utd szykuje hit! Nowy cel Czerwonych Diabłów za 80 milionów euro